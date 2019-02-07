شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستخدم جميع الأساليب لضم رودريغيز والان مع التفاصيل
الخليج 365 - يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لل تفاوض مع اللاعب خيمس رودريغيز صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني المعار من ريال مدريد الإسباني.
ويحاول يوفنتوس استغلال العلاقة القوية مع خورخي مينديز وكيل اللاعب من أجل حسم الأمور خلال الفترة المقبلة.
كما قال والد اللاعب عن العلاقة القوية بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو ما سيسهل انتقال اللاعب للبيانكونيري خلال الفترة المقبلة.
وإذا تمت الصفقة فإن يوفنتوس سيضم اللاعب إلى صفوفه مقابل 55 مليون يورو وهو السعر الذي حدده ريال مدريد مقابل بيع اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يستخدم جميع الأساليب لضم رودريغيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.