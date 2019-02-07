شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يقترب من التشكيل الأساسي مع أحد في مباراة الليلة والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- في مواجهة قوية يستعد فريق أحد والمحترف داخل صفوفه الثنائي مؤمن زكريا وأحمد جمعة لمواجهة نظيره الفيصلي فى السادسة إلا ربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فريق أحد بعد تدعيم صفوف فريقه لتحقيق الفوز اليوم للمحافظة على البقاء في الدوري السعودي، ومن الممكن أن يظهر الوافد الجديد زكريا في تشكيل الفريق.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المتوقع مشاركة المصري مؤمن زكريا في المباراة سواء من البداية أو في جزء منها طبقًا لجاهزيته، فيما لا يزال الغموض يحاصر مشاركة مواطنه أحمد جمعة الذي يعاني من الإصابة.

وانتقل مؤمن زكريا لصفوف أحد السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية قادماً من الاهلي المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويحتل أحد المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الفيصلى المركز الثامن برصيد 24 نقطة.