شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يغيب لمدة شهر بعد إصابته في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعرض ماركوس يورينتي لاعب ريال مدريد لإصابة في مباراة الكلاسيكو أمس أمام برشلونة غادر على أثرها ملعب اللقاء.

وخرج يورينتي مصابا في الدقيقة 63 من الشوط الثاني، وحل مكانه البرازيلي كاسيميرو في المباراة التي انتهت 1 – 1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

وكشفت صحيفة "آس" الأسبانية، أن يورينتي تعرض لإصابة في عضلات فخذه الأيسر، وسيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين الى 4 اسابيع.

ويقدم يورينتي مستويات جيدة تحت قيادة الأرجنتيني سولاري المدير الفني لريال مدريد هذا الموسم، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي في معظم مباريات الملكي.