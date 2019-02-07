شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أهلي جدة والحزم اليوم الخميس في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يلتقي فريق أهلى جدة المحترف ضمن صفوفه محمد عبد الشافي، مع نظيره الحزم في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري السعودي.

وستكون مباراة اليوم أول اختبار للفريق بعد إقالة مديره الفني الأرجنتيني بابلو جويدى وتكليف يوسف عنبر بقيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني آخر.

فيما وصل الأوروجوياني خورخي فوساتي، مدرب أهلي جدة الجديد، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، برفقة زكي الصالح، المدير التنفيذي لكرة القدم بأهلي جدة.

ومن المنتظر أن يوقع فوساتي، عقد تدريب أهلي جدة اليوم، على أن يبدأ مهامه مع الفريق بعد مواجهة الأهلي والحزم في الدوري السعودي للمحترفين والتي تقام غداً الخميس، في جدة.

وسبق لفوساتي، البالغ من العمر 57 عامًا، تدريب الشباب السعودي، عام 2010، وحصل على المركز الرابع في الدوري، ووصل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ويذكر أن الأهلي يحتل حاليا المركز الرابع عقب مرور 18 جولة برصيد 33 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر، ويأتى الحزم في المركز 12 برصيد 19 نقطة.