شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس في مختلف البطولات العالمية والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات العالمية، أبرز المواجهات ستكون بين ريال بيتيس وفالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا. ويستعرض "السعودية نيوز" مواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات. الدوري السعودي (أحد – الفيصلي) الساعة 5:50 (الحزم – الأهلي) الساعة 7:15 الدوري المصري (الجونة – الانتاج الحربي) الساعة 4 (مصر المقاصة – الأسماعيلي) الساعة 7 كأس ملك أسبانيا (ريال بيتيس – فالنسيا) الساعة 10 الدوري الإيطالي (لاتسيو – إمبولي) الساعة 9:30 كأس تركيا (أكهيسار سبور – قاسم باشا) الساعة 7:30

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