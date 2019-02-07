كواليس مشادة رئيس الزمالك مع خالد مرتجي

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لم يمر اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء أندية الدوري، مرور الكرام وشهد انسحاب خالد مرتجي مندوب النادي الأهلي من الجلسة بعد حضور رئيس الزمالك الذي دخل معه في مشاداة كلامية حادة

شهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أزمة ضخمة تسبب فيها رئيس نادي الزمالك بعد حضوره الاجتماع متأخرا عقب بدايته وغادر على أثرها خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجلسة الذي حضرها نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي، اعتراضًا على حضور رئيس نادي الزمالك. اجتماع رؤساء الأندية مع اتحاد الكرة فوجئ خلاله الحاضرون بأن خالد مرتجي مندوب النادي الأهلي يخرج أجندة صغيرة ويتحدث من خلالها عن مقترح تطبيق اتحاد الكرة لتقنية حكم الفيديو الـVAR.

المقترح الذي تحدث عنه مرتجي اعترض عليه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، الذي طالب بالالتزام بالموضوعات المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع، وأهمها الملاعب التي ستخوض عليها أندية الدوري مبارياتها المقبلة بعدما تم سحب الملاعب التي تم تخصيصها لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتابع مصيلحي قائلاً:



المقترح الذي تحدث عنه مرتجي اعترض عليه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، الذي طالب بالالتزام بالموضوعات المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع، وأهمها الملاعب التي ستخوض عليها أندية الدوري مبارياتها المقبلة بعدما تم سحب الملاعب التي تم تخصيصها لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتابع مصيلحي قائلاً: "لو كان في كلام على تطبيق الـ VAR ، ليه محدش قال لنا، جدول أعمال الاجتماع مفيش فيه غير الملاعب والتعديلات اللي ممكن تتم على جدول الدوري، الاتحاد هو اللي بيدير اللعبة وهو اللي المسئول عن توفير التقنيات الحديثة، وهو الذي سيتحمل تكاليفها، والأندية ليس لها أي علاقة بالأمر".

خالد مرتجي اعترض بهدوء على كلام مصيلحي، وأكد أن النادي الأهلي متمسك بالجدول الذي تم إعلانه حتى نهاية مارس دون أي تعديلات.

بعدها حضر رئيس نادي الزمالك ودخل الاجتماع فقام على الفور خالد مرتجي واستعد لمغادرة الاجتماع اعتراضا على حضور رئيس الزمالك، وحاول مسئولو الأندية إقناع مرتجي باستكمال الجلسة، لكنه أكد أن رئيس الزمالك لا يجوز له الاجتماع بعدما تم إيقافه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" واللجنة الأوليمبية، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالشأن الرياضي، وحضوره الاجتماع يعد مخالفة.

وحاول مسئولو اتحاد الكرة تهدئة خالد مرتجي والتأكيد له على أن الجلسة ودية، وليست رسمية ولا يوجد أى أزمات في حضور رئيس الزمالك، وأن الأمر يعد فرصة جيدة من أجل التهدئة بين مسئولي الأهلي والزمالك، إلا أن خالد مرتجي أصر على موقفه وقرر مغادرة الاجتماع.

رئيس نادي الزمالك انفعل على خالد مرتجي وطالبه بمغادرة الاجتماع قائلاً:"أنا ما يشرفنيش أقعد معاك"، ثم انفجر غاضبا وتطرق في الحديث عن واقعة الساعات الروليكس، التي أعلن من قبل رئيس الزمالك أن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية

خالد مرتجي غادر فور انفعال رئيس الزمالك ولم يرد بأي كلمة على الهجوم الذي تعرض له من جانب الأخير ليتم بعدها استكمال الاجتماع.

بعدها اقترح رئيس نادي الزمالك، ضرورة أن تنظر لجنة الانضباط في الوقائع التي تحدث خلال المباريات ببطولتي الدوري والكأس، ولا يذكرها الحكم في تقريره، خاصة ما يتعلق بوقائع الخروج عن النص من جانب بعض اللاعبين، وهو الاقتراح الذي تم الموافقة عليه، ثم قرر اتحاد الكرة بالاتفاق مع الأندية، تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بوضع دراسة لما تبقى من مباريات مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، وذلك عقب الاجتماع مع ممثلي أندية الدوري، من أجل وضع حلول لاستكمال المسابقات المحلية دون أي مشكلات.

يذكر أن الاجتماع شهد أيضا مشادة بين رئيس الزمالك وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة حيث انفعل الأول على شوبير وطالبه بتقديم استقالته من منصبه في الاتحاد، لأنه ينحاز للأهلى ويستخدم برنامجه في قناة أون سبورت لصالح ناديه السابق والدفاع عنه، ما تسبب في انفعال أحمد شوبير الذي رفض اتهامات رئيس الزمالك واعترض عليها. المقترح الذي تحدث عنه مرتجي اعترض عليه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، الذي طالب بالالتزام بالموضوعات المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع، وأهمها الملاعب التي ستخوض عليها أندية الدوري مبارياتها المقبلة بعدما تم سحب الملاعب التي تم تخصيصها لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.وتابع مصيلحي قائلاً: "لو كان في كلام على تطبيق الـ VAR ، ليه محدش قال لنا، جدول أعمال الاجتماع مفيش فيه غير الملاعب والتعديلات اللي ممكن تتم على جدول الدوري، الاتحاد هو اللي بيدير اللعبة وهو اللي المسئول عن توفير التقنيات الحديثة، وهو الذي سيتحمل تكاليفها، والأندية ليس لها أي علاقة بالأمر".خالد مرتجي اعترض بهدوء على كلام مصيلحي، وأكد أن النادي الأهلي متمسك بالجدول الذي تم إعلانه حتى نهاية مارس دون أي تعديلات.بعدها حضر رئيس نادي الزمالك ودخل الاجتماع فقام على الفور خالد مرتجي واستعد لمغادرة الاجتماع اعتراضا على حضور رئيس الزمالك، وحاول مسئولو الأندية إقناع مرتجي باستكمال الجلسة، لكنه أكد أن رئيس الزمالك لا يجوز له الاجتماع بعدما تم إيقافه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" واللجنة الأوليمبية، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالشأن الرياضي، وحضوره الاجتماع يعد مخالفة.وحاول مسئولو اتحاد الكرة تهدئة خالد مرتجي والتأكيد له على أن الجلسة ودية، وليست رسمية ولا يوجد أى أزمات في حضور رئيس الزمالك، وأن الأمر يعد فرصة جيدة من أجل التهدئة بين مسئولي الأهلي والزمالك، إلا أن خالد مرتجي أصر على موقفه وقرر مغادرة الاجتماع.رئيس نادي الزمالك انفعل على خالد مرتجي وطالبه بمغادرة الاجتماع قائلاً:"أنا ما يشرفنيش أقعد معاك"، ثم انفجر غاضبا وتطرق في الحديث عن واقعة الساعات الروليكس، التي أعلن من قبل رئيس الزمالك أن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية أهداها لأعضاء مجلس إدارة الأهلي، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي منحه للنادي الأهلي البالغ قيمته 267 مليون جنيه وفقا لتأكيدات تركي آل شيخ نفسه.خالد مرتجي غادر فور انفعال رئيس الزمالك ولم يرد بأي كلمة على الهجوم الذي تعرض له من جانب الأخير ليتم بعدها استكمال الاجتماع.بعدها اقترح رئيس نادي الزمالك، ضرورة أن تنظر لجنة الانضباط في الوقائع التي تحدث خلال المباريات ببطولتي الدوري والكأس، ولا يذكرها الحكم في تقريره، خاصة ما يتعلق بوقائع الخروج عن النص من جانب بعض اللاعبين، وهو الاقتراح الذي تم الموافقة عليه، ثم قرر اتحاد الكرة بالاتفاق مع الأندية، تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بوضع دراسة لما تبقى من مباريات مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، وذلك عقب الاجتماع مع ممثلي أندية الدوري، من أجل وضع حلول لاستكمال المسابقات المحلية دون أي مشكلات.يذكر أن الاجتماع شهد أيضا مشادة بين رئيس الزمالك وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة حيث انفعل الأول على شوبير وطالبه بتقديم استقالته من منصبه في الاتحاد، لأنه ينحاز للأهلى ويستخدم برنامجه في قناة أون سبورت لصالح ناديه السابق والدفاع عنه، ما تسبب في انفعال أحمد شوبير الذي رفض اتهامات رئيس الزمالك واعترض عليها.

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