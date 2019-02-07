شكرا لقرائتكم طارق مجدى حكماً لمباراة المقاصة والاسماعيلى..وسلامة للجونة والإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الإسماعيلى مع المقاصة المقرر لها اليوم الخميس ، ضمن مواجهات الأسبوع الـ21 بمسابقة الدورى الممتاز.

وضم طاقم التحكيم طارق مجدى حكم ساحة ويعاونه هاني العراقي وممدوح مصطفى، وهاني أمين حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وعمرو الشناوي حكماً خامساً.

بينما يدير مباراة الجونة والإنتاج الحربي المقرر لها الرابعة عصر اليوم الخميس فى إطار نفس الجولة : محمد سلامة ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد رشدي، ويحيى عبد الحميد حكماً رابعاً، وكل من صبري إبراهيم وسيد عبد الله حكماً خامساً