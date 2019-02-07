شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل بطولة كأس مصر لشهر أغسطس بسبب أمم أفريقيا والدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على على إستئناف مباريات بطولة كأس مصر عقب بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل ، والتأكيد على لجنة المسابقات الإنتهاء من بطولة الدورى الممتاز أولاً وتأجيل مباريات كأس مصر لما بعد انتهاء الدورى فى ظل ضيق الوقت بسبب إرتباطات الأندية وتحديداً الأهلى والزمالك بدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية على الترتيب إلى جانب التوقفات الدولية للمنتخبات فى شهر مارس خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس ثم التوقف يوم 3 يونيو حتى 19 يوليو للمنتخب الأول بسبب بطولة الأمم الأفريقية.

كما أكد المجلس فى طلباته إلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تأجيل مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلى بطل الدورى النسخة الماضية مع الزمالك بطل كأس مصر لما بعد إنتهاء بطولة أمم أفريقيا فى حالة تسبب المباراة فى تأجيل مباريات للفريقين بالدورى خاصة أن هناك اقتراح بإقامتها فى مصر هذا الموسم استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية ورغبة المجلس فى الإنتهاء من مسابقة الدورى بأسرع وقت.