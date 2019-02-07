شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى حكماً لمباراة المقاصة والإسماعيلى.. وسلامة للجونة والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم حكام مباراة الإسماعيلى مع المقاصة، المقرر لها اليوم الخميس، ضمن مواجهات الأسبوع الـ21 بمسابقة الدورى الممتاز.

وضم طاقم التحكيم طارق مجدى حكم ساحة ويعاونه هانى العراقى وممدوح مصطفى، وهانى أمين حكماً رابعاً، وكل من أحمد الغندور وعمرو الشناوى حكماً خامساً.

بينما يدير مباراة الجونة والإنتاج الحربى، المقرر لها الرابعة عصر اليوم الخميس فى نفس الجولة، محمد سلامة ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد رشدى، ويحيى عبد الحميد حكماً رابعاً، وكل من صبرى إبراهيم وسيد عبد الله حكماً خامساً.