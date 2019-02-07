رياضة | أسطورة إنجلترا يصدم مدرب تشيلسي

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تمسك نجم منتخب انجلترا، وقائد مانشستر يونايتد السابق، جاري نيفيل، بقرار اقتراب رحيل الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، عن قلعة البلوز.

وكان نيفيل قد أكد أن ساري لن تستمر طويلا مع تشيلسي في ظل التقلبات التي يشهدها ملعب ستامفورد بريدج منذ وصوله، والتي أثرت على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ويعتقد نيفيل أن فوز تشيلسي 5-0 على هدرسفيلد، في الدوري الإنجليزي لم يفعل الكثير لتهدئة الشعور السيئ في النادي اللندني.

وقال نيفيل: قلت قبل بضعة أسابيع أنني أعتقد أنها كانت بداية النهاية بعد ما رأيناه في تشيلسي، فإن الفوز على هدرسفيلد لا يغير رأيي.

وزاد الأسطورة: لقد أثبت تشيلسي على مر السنين، أن إقالة المديرين بمجرد حصولهم على ما يكفي من سماع صوتهم، ومنحهم الفرص الكافية، وهو ما حدث مع ساري، لقد حصل على فرصته.

وتابع: أنت في حاجة فقط للتفكير في ما حدث لـ أنطونيو كونتي وهراء دييجو كوستا في الصيف بعد أن فازوا بالدوري وقاموا بعمل جيد، لقد رأينا ذلك مع جوزيه مورينيو، مع أندريه فيلاس بواس

وأضاف نيفيل: لا أعتقد أن تشيلسي سيغير ساري خلال الموسم ولكن هناك علامات تحذير تجعلك تظن أنه سيرحل في الصيف المقبل.