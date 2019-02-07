رياضة | راموس تعمد إصابة نجم برشلونة على طريقة محمد صلاح (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس تعمد إصابة نجم برشلونة على طريقة محمد صلاح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاول سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد إصابة مالكوم نجم برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو بين الفريقين أمس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتعمد سيرجيو راموس شد ذراع مالكوك لإيقاعه على الأرض وإصابته كما فعل مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي مما أدى لإصابته في كتفه وغيابه لأكثر من 3 أسابيع وهي الإصابة التي أثرت على مستواه في مونديال روسيا مع منتخب مصر.

ونجا مالكوم من تعمد سيرجيو راموس لإصابته ووقع على الأرض فقط دون أن يتعرض لإصابة خطيرة كما حدث مع محمد صلاح.

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كانت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال ومدريد قد انتهت بالتعادل 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة يرفض ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد

رفض نادي برشلونة الإسباني ارتداء قميص يحمل لون فريق ريال مدريد في موسم 2020-2021 والذي يشبه علم كرواتيا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ الشركة المصنعة لقميص برشلونة اقترحت القميص الاحتياطي لآخر موسم لجوسيب ماريا بارتوميو رئيسًا للفريق باللون الأبيض والذي يشبه احتياطي فريق هويسكا والذي يلعب في الدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأضافت أن برشلونة رفض هذه الألوان شكلًا وموضوعًا لكون الأبيض هو اللون المميز للغريم ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو اليوم في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

صدمة تاريخية للنجم ليونيل ميسي في كلاسيكو الكأس

وواصل ليونيل ميسي نجم برشلونة حالة الجفاف في الأهداف أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولم ينجح ليونيل ميسي في هز شباك ريال خلال 7 مواجهات سابقة في كأس ملك إسبانيا ولم يحقق برشلونة الانتصار سوى في مباراة وحيدة، كانت في 18 يناير من عام 2012 في ذهاب ربع النهائي بهدفي كارلوس بويول وبلال أبيدال، مقابل تسجيل كريستيانو رونالدو لهدف الفريق الملكي.

تاريخ ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا (تفوق ملكي)

وتعادل ريال مدريد مع برشلونة بنتيجة 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد مباراة مثيرة على ملعب كامب نو.

ويتفوق برشلونة تاريخيًا على غريمه ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث تقابل الفريقان في 34 مباراة بالبطولة المحلية منذ انطلاقها عام 1903، فاز الريال في 12 مباراة، مقابل 14 انتصارًا لبرشلونة، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات بينهما.

سجل ريال مدريد 65 هدفًا خلال مبارياته ضد برشلونة في كأس إسبانيا، مقابل 64 هدفًا للفريق الكتالوني.

وتقابل برشلونة وريال مدريد في هذا الدور 6 مرات أعوام، 1916، 1943، 1954، 1993، 2013، 2019 بواقع (13 مباراة)، فاز الريال في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات للفريق الكتالوني، والتعادل كان حاضرًا في 4 مباريات.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ديونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.

