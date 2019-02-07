شكرا لقرائتكم لهيطة يؤكد انفراد الخليج 365: ننسق مع السفارة بنيجيريا بشأن أحداث مدينة أسابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أن هناك تنسيق كامل مع السفارة المصرية بنيجريا حول الأحداث التى تشهدها مدينة أسابا والتى تحدث على خلفية الانتخابات التى تقام فى ولاية دلتا التابع لها المدينة المستضيفة لمباراة مصر الودية.

ويلتقى المنتخب الوطنى الأول نظيره النيجيرى فى مباراة ودية تقرر لها أن تقام يوم 26 مارس بمدينة أسابا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر الصيف المقبل بمشاركة 24 منتخبًا فى حدث هو الأول من نوعه.

أضاف ايهاب لهيطة أن الانتخابات المقامة حالياً هناك هي سبب الحالة التى تظهر فى بعض وسائل الاعلام هناك لكن التعاون مع السفارة المصرية مؤكدًا أن الانتخابات الجارية ستنتهى يوم 26 فبراير الجارى.

وكان "الخليج 365" انفرد بأزمة المدينة المستضيفة لمباراة المنتخب الوطنى المقبلة أمام نيجيريا والتحذيرات التى تلقاها الاتحاد خلال الأيام الماضية بشأن الأحداث الجارية هناك.

وذكرت تقارير صحفية نيجيرية خلال الساعات القليلة الماضية عن تنظيم بعض التيارات السياسية هناك بولاية دشتا مسيرةبمجموعة من الأفراد المسلحين اعتراضَا على قرار تزوير البطاقات الانتخابية هناك.

وأشار ايهاب لهيطة الى أنه سيسافر الى هناك خلال الأسبوع المقبل للوقوف على استعدادات المدينة لاستضافة الفريق هناك وتقديم تقرير للمدير الفنى خافيير اجيرى.