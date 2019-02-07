شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية ترفض نظام القوائم فى انتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مقترح إقامة انتخابات الجبلاية المقبلة فى 2020 بنظام القوائم، وطالبوا أن يكون الانتخاب بشكل فردي كما كان يحدث فى الماضي.

وتعقد جمعية عمومية يوم 23 فبراير لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة وعلى رأسها تطبيق بند الـ8 سنوات، وإجراء انتخابات على منصب النائب بدلاً من تركها لمجلس إدارة اتحاد الكرة لاختيار هذا المنصب وإلغاء مقعد المرأة مع حرية أكثر من إمرأة للترشح فى الانتخابات.