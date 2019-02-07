رياضة | موعد مباراة فالنسيا ضد ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة فالنسيا ضد ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي فالنسيا ضد منافسه فريق ريال بيتيس، يوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة على قناة بين سبورتس 3 HD، وسوف يقوم بالتعليق على هذا اللقاء محمد الكواليني.

ونجح نادي فالنسيا في الاطاحة بفريق خيتافي، بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2، بينما صعد فريق ريال بيتيس بعد الانتصار على نادي إسبانيول، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وسوف يلاقي الفائز من تلك المباراة الفائز من النصف نهائي الآخر، والذي يجمع بين ريال مدريد وبرشلونه، حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 على ملعب الكامب نو.

ويسعى الفريقان لتحقيق لقب بطولة كأس ملك إسبانيا، وعودة الألقاب مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة.