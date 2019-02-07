رياضة | موعد مباراة الإسماعيلي والمقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإسماعيلي والمقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول بنادي الإسماعيلي مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق مصر المقاصة يوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة على استاد "المقاولون العرب" وذلك يوم الخميس، والموافق 7 فبراير 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة مصر المقاصة ضد الإسماعيلي في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي مصر المقاصة المركز الرابع وفي رصيده 30 نقطة، في المقابل يقع فريق الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الإسماعيلي ضد مصر المقاصة في الأسبوع الحادي والعشرون من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.