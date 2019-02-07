شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أحد والفيصلي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- يصارع أحد نظيره الفيصلي مساء اليوم الخميس في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي فريق أحد مع الفيصلي على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية وذلك مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 5:50 بتوقيت مدينة القاهرة و6:50 بتوقيت مكة المكرمة.

ويذكر فأن نادي أحد يتذيل جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط بينما الفيصلي بالمركز الثامن برصيد 24 نقطة يعد خوض 18 مباراة.

ويسعى أحد للخروج من منطقة الخطر بعد التدعيمات القوية التي قامت بها الإدارة في فترة الميركاتو الشتوي.

وستكون مباراة أحد مع الفيصلي في بطولة الدوري السعودي عبر قناة ksa sport 2 بصوت المعلق عبد العزيز هوساوي وبالإضافة لتطبيق دوري بلس على الإنترنت.