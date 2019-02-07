شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الجونة والإنتاج الحربي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يواجه الفريق الأول بنادي الجونة فريق الانتاج الحربي يوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة الجونة ضد الإنتاج الحربي على استاد "الجونة" وذلك يوم الخميس، والموافق 7 فبراير 2019 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة الإنتاج الحربي والجونة في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي الانتاج الحربي المركز السادس وفي رصيده 28 نقطة، في المقابل يقع فريق الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.