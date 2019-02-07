إنفانتينو بلا منافس على رئاسة فيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بات السويسري جياني إنفانتينو بصدد تولي رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأربعة أعوام أخرى بعد انتهاء ولايته الحالية، حيث لم يتقدم أي مرشح آخر للمنافسة على المنصب في الانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام الحالي.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر بالفيفا أنه لم يتقدم سوى إنفانتينو «48 عاما» بأوراق الترشح المطلوبة، حتى انتهت المهلة المحددة لذلك مساء أمس الأول، ولا يزال يتعين على إنفانتينو اجتياز معايير الأهلية والنزاهة، قبل التصويت المقرر في اجتماع الجمعية العمومية (كونجرس الفيفا) المقرر بالعاصمة الفرنسية باريس في الخامس من يونيو.

وكان إنفانتينو قد انتخب رئيسا للفيفا في فبراير 2016 ليكمل الفترة المتبقية من ولاية الرئيس السابق للاتحاد جوزيف بلاتر، والذي يخضع للإيقاف في إطار قضية الفساد بالفيفا.

المؤيدون والمعارضون لجياني

بعض دول أوروبا تعارضه بداعي قبول تمويل بقيمة 25 مليار دولار من مستثمرين، لإجراء توسعات كبيرة على بطولة كأس العالم للأندية إلى جانب إطلاق بطولة دوري أمم عالمية.

شهدت فترة ولاية إنفانتينو قرار التوسع في كأس العالم 2026 المقررة بأمريكا وكندا والمكسيك، لتشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا.