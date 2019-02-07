شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤمن الوسط بضم "عبد العاطي" من دجلة في نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر مسئولو الزمالك علي مواصلة متابعة محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة من أجل تقييمه في نهاية الموسم الجاري تمهيدا لضمه في الموسم الجديد في ظل رغبة مسئولي النادي في تأمين خط الوسط بلاعب جديد في الموسم المقبل .

فى نفس الوقت يواصل مسئولو الزمالك متابعة مستوي بعض المعارين في خط الوسط من لاعبي القلعة البيضاء مثل أحمد داوودا المعار للاتحاد السكندري وكذلك محمد أشرف روقا المعار حاليا لإنبي للوقوف علي مستواهما وحسم إمكانية عودتهما في الموسم الجديد من عدمه.

ويعد أحمد داوودا الأقرب للعودة إلي صفوف فريق الزمالك من معارين الفريق الأبيض بالموسم الحالي في خط الوسط لتعزيز هذا المركز في الموسم المقبل حيث كانت هناك مفاوضات حول قطع إعارته في شهر يناير الماضي قبل أن يستقر مسئولي الزمالك علي استمرار الإعارة والحكم علي تجربته كاملة في نهاية الموسم مثلما حدث مع مصطفي محمد مهاجم الفريق المعار لطلائع الجيش.