شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش إجراء مزايدة خاصة لأحذية المنتخبات و الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، إجراء مزايدة خلال الفترة المقبلة على أحذية المنتخبات الوطنية ، خاصة أنه تم التعاقد مع شركة ألمانية عالمية لملابس المنتخبات ، ويبحث مجلس الجبلاية إجراء مزايدة للأحذية للاعبى المنتخبات، إلى جانب مزايدة لملابس الحكام سواء التى شيرت أو الأحذية، فى الدورى بجميع أقسامه.

يذكر أن منتخب مصر سيخوض معسكرا مغلقا فى مارس المقبل لمواجهة النيجر فى ختام التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2019، قبل أن يلتقى نيجيريا وديا يوم 26 من نفس الشهر.