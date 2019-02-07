ملف الأربعاء.. انسحاب الأهلي من اجتماع الجبلاية.. وعنصرية وست هام ضد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
ذا صن: صلاح تعرض لهتافات "عنصرية" من جماهير وست هام
مستشفى الأهلي يستقبل لاعبًا آخر.. عمرو جمال يغادر المران مصابًا
تطور جديد في ملف استاد الأهلي .. السكة الحديد "كلمة السر"
كاف يعلن.. معلول وأجايي ضمن قائمة أفضل 5 أهداف بجولة الأبطال
مرتجي ينسحب من اجتماع الجبلاية اعتراضًا على تواجد رئيس الزمالك
جماهير وست هام تعيد "عنصريتها" مع صلاح بعد 14 عامًا من واقعة ميدو
الشرطة الانجليزية تصدر توضيحًا بشأن العنصرية ضد صلاح
الخليج 365 يكشف مشادات بين رئيس الزمالك وشوبير ومرتجي بسبب "أزمة الساعات"
فيديو: كوكا يُسجل في تعادل فريقه بكأس اليونان
مران الزمالك.. راحة ثلاثي الفريق.. جلسة جروس.. ورسالة من رئيس النادي للاعبين
في حضور ميسي.. برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال مدريد بكأس الملك
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