الأهلى أمام الزمالك فى دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بنظيره الزمالك فى إطار الجولة الـ 14 بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2018 / 2019 .
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع الشمس والزهور مع أصحاب الجياد والأوليمبى مع بورسعيد والطيران مع البنك الأهلى.
كما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الجزيرة وبترول أسيوط مع سموحة، بينما تقام مباراة الحوار مع هليوليدو بعد غدا السبت .
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