رياضة | دياز: هذا هو طموحي مع بيراميدز والكرة المصرية تشبه اللاتينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دياز: هذا هو طموحي مع بيراميدز والكرة المصرية تشبه اللاتينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رامون دياز المدير الفني لبيراميدز أن الفوز هو طموحه مع الفريق وأكد أن الكرة المصرية تشبه الكرة اللاتينية.

وقال دياز في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر ":تابعت الفريق ويمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين ويجتاجون لمجهود تكتيكي".

وأضاف دياز :"الأهلي والزمالك أفضل أندية في مصر وهدفنا أن نتخطاهم".

وتابع دياز :"الفوز هو طموحي مع براميدز وأن يكون من الفرق الأساسية في الدوري المصري".

واختتم دياز تصريحاته قائلا:"الكرة المصرية تشبه الكرة اللاتينية من حيث القوة الجسمانية للاعبين وروحهم في الملعب".