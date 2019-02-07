رياضة | جوارديولا يتحدث عن تصدره للبريميرليج:"درس ألا نستسلم أبداً"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحدث عن تصدره للبريميرليج:"درس ألا نستسلم أبداً" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي على تصدر الفريق لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي متساوياً في عدد النقاط مع منافسه ليفربول.

وحقق السيتي انتصاراً على إيفرتون يوم الأربعاء بهدفين دون رد في ملعب جوديسون بارك بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا عقب المباراة: "يجب أن نكون سعداء لم نستقبل أي تسديدة على المرمى وتسجيلنا لهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ساعدنا كثيرا".

وتابع "نحن لسنا أطول فريق هنا ولكن ميكيل أرتيتا المدرب المساعد يقوم بعمل رائع مع الفريق في ذلك الأمر".

وأضاف: "نحن الآن لدينا مباراة كل ثلاثة أيام لثلاثة أشهر مقبلة ولا أعرف إلى أين سنذهب ربما سنموت في الطريق ولكننا سنحاول".

وأكمل حديثه: "لعبنا مباراة أكثر من ليفربول ومن الجيد أن نتصدر الدوري وهم أمامهم مباراة ضد مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد".

واستطرد: "لا أفكر كثيرا الآن في أي شيء ولكن قبل أربعة أو خمسة أيام كان يمكن أن نكون متأخرين عن الصدارة بسبع نقاط وهذا درس ألا نستسلم أبدا".

واختتم: "لدينا اختبارا صعبا ينتظرنا الأحد المقبل أمام تشيلسي في الدوري".