رياضة | مدرب ريال مدريد السابق يفتح النار على بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ريال مدريد السابق يفتح النار على بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم بيرند شوستر المدير الفني لريال مدريد السابق نجم الفريق جاريث بيل وذلك عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا.

وقال شوستر في تصريحات صحفية عقب المباراة :"مارسيلو ليس مُدافع، هو لم يكن قادرًا ابدًا على الدفاع وأعتقد أن هذا هو الوقت لكي لا يمنحه المدرب الحريه في التقدم للهجوم".

وأضاف : "لم أرى أبدًا جاريث بيل يُشارك مع الفريق، إنه لاعب بارد جدًا".

واختتم شوستر تصريحاته قائلاً : "المدربين الاثنين كانوا حذرين جدًا وظهر ذلك بشكل واضح".