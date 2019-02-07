شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كتالونية تنتقد حكم مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل
الخليج 365- سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام برشلونة، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن حكم المباراة ماتيو لاهوز انحاز لنادي ريال مدريد، وتغاضى عن الكثير من القرارات خلال المباراة.
لاهوز سمح لمورديتش ولوكاس فاسكيز ان ينهوا المباراة بدون بطاقة صفراء رغم التدخلات العنيفة، وتفادى طرد راموس بالبطاقة الصفراء الثانية .
وتدخل كارفخال ضد كوتينهو يستحق ضربة جزاء للبارسا، وتفادى طرد للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة كتالونية تنتقد حكم مباراة الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.