شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يعلق على مستوى حكم مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل
وقال بيكيه في تصريحات صحفية : "ربما بدأنا المباراة ونحن "مازلنا نائمون" قليلا، ولكن عدنا وسيطرنا مرة أخرى، ومن الصعب جدا أن تسيطر على مدريد لمباراة كاملة".
وأضاف : "الريال تحصلو على الفرص اكثر فقط، ولكن لم يسيطروا على المباراة، وكل ما يقال "أوهام" فقط، وكنا الأقرب للفوز بالمباراة".
وتابع عن "مستوى ماتيو لاهوز" : "يمكن القول أنه قدم مباراة جيدة نوعا ما مقارنة بسمعة لاهوز المعروفة".
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