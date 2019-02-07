شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يعلق على مستوى حكم مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام ريال مدريد ، مشيرا إلى أن الجميع يسعى للتأهل إلى نهائي كأس الملك.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية : "‏ربما بدأنا المباراة ونحن "مازلنا نائمون" قليلا، ولكن عدنا وسيطرنا مرة أخرى، ومن الصعب جدا أن تسيطر على مدريد لمباراة كاملة".

وأضاف : "الريال تحصلو على الفرص اكثر فقط، ولكن لم يسيطروا على المباراة، وكل ما يقال "أوهام" فقط، وكنا الأقرب للفوز بالمباراة".

وتابع عن "‏مستوى ماتيو لاهوز" : "يمكن القول أنه قدم مباراة جيدة نوعا ما مقارنة بسمعة لاهوز المعروفة".