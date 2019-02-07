شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعلق على صراع السيتي وليفربول للفوز بالبريميرليج والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، عن الفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الـ 27.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة بي بي سي عقب المباراة: جوديسون بارك والنتيجة هدفين نظيفين، علينا أن نكون سعداء، كان لدينا بعض المشاكل في الشوط الثاني ولكن المباراة كانت جيدة.

وأضاف جوارديولا: لسنا أطول فريق في العالم، لذلك لا نتوقع أن نسجل من الكرات الثابتة، لكن مايكل أرتيتا يعمل عليهم كثيرا.

وتابع المدرب: جابريل خيسوس أحرز تسعة أهداف في وقت قصير، وآجويرو أحرز ثلاثة أهداف في المباراة الماضية، من المهم أن يكون لديك مهاجمين رائعين.

وأكمل بيب جوارديولا عن صراع الدوري: لا أعرف إلى أين سنصل، من الممكن أن نموت في الطريق، ولكننا سنحاول، لقد لعبنا مباراة إضافية عن ليفربول، ومن الجيد أن نكون في القمة، ولكن ليفربول لديه مباراة في أولد ترافورد وإذا فازوا لن نكون في المقدمة، ونحن لدينا مباراة صعبة أمام تشيلسي.