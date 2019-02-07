شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد السابق: بيل لاعب "بارد" والان مع التفاصيل
الخليج 365- انتقد بيرند شوستر المدير الفني لريال مدريد السابق نجم الفريق جاريث بيل عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا.
وقال شوستر في تصريحات صحفية عقب المباراة :"مارسيلو ليس مُدافع، هو لم يكن قادرًا ابدًا على الدفاع وأعتقد أن هذا هو الوقت لكي لا يمنحه المدرب الحريه في التقدم للهجوم".
وأضاف : "لم أرى أبدًا جاريث بيل يُشارك مع الفريق، إنه لاعب بارد جدًا".
واختتم شوستر تصريحاته قائلاً : "المدربين الاثنين كانوا حذرين جدًا وظهر ذلك بشكل واضح".
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