شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق بنزيما على التعادل مع برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث كريم بنزيما نجم ريال مدريد عن التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا. وقال بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" كنا على مقربة من الفوز. هذا هو الحال الآن، الفريق".

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