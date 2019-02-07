الامارات | ريال مدريد يستدرج برشلونة إلى "سانتياغو بيرنابيو" بكأس الملك

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستدرج برشلونة إلى "سانتياغو بيرنابيو" بكأس الملك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق ريال مدريد بتعادل إيجابي من ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريين مساء الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 27 فبراير الجاري على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، علما بأن الفريقين يلتقيان مرة أخرى بعد المباراة بثلاثة أيام فقط وبالتحديد في الثاني من مارس في مسابقة الليجا في معقل الريال أيضا.

واحتاج ريال مدريد 6 دقائق فقط للإعلان عن نفسه، بعدما استلم النجم الفرنسي كريم بنزيما كرة من ناحية اليمين ليمررها إلى فاسكيز الذي أودعها داخل الشباك من لمسة واحدة.

وفي الدقيقة 58 انفرد جوردي ألبا بمرمى الحارس نافاس ليتصدى له الأخير، قبل أن يتابعها سواريز بتسديدة مباشرة تصطدم بالقائم، وتعود للبرازيلي مالكوم الذي يسددها داخل الشباك معلنا هدف التعادل لفريقه 1-1، علما بانه يشارك في الكلاسيكو للمرة الأولى.

وشهدت المباراة تواجد اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي، بديلا في الدقيقة 63 لزميله في صفوف برشلونة فيليب كوتينيو، على أمل مضاعفة النتيجة، لاسيما وأن خرج من التشكيل الأساسي بسبب عدم الجاهزية.

واستمرت محاولات الفريقين على المرمى إلى أن أطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة.