شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ 18 بدورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الخميس، مباريات قوية فى منافسات الجولة الـ 18 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من، المعادى مع مدينة نصر وسموحة مع الطيران والجزيرة مع هليوليدو والأهلى مع الزهور .

كما تشهد نفس الجولة ايضا لقاءات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع المنصورة و أصحاب الجياد مع الشمس والسنطة مع سبورتنج .