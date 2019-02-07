القصة الكاملة لأزمة التراشق اللفظي بين شوبير ورئيس الزمالك

محمود عيسى

شهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الأربعاء مع رؤساء أندية الدوري لبحث أزمة عدم انتظام مباريات المسابقة، تراشق بالألفاظ بين أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الجبلاية مع رئيس نادي الزمالك.

وجاء سبب التراشق بين شوبير ورئيس الزمالك بعدما غادر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الاجتماع اعتراضًا منه على حضور رئيس القلعة البيضاء الاجتماع بداعي أنه موقوف من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة عام عن ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري.

رئيس الزمالك قبل انسحاب خالد مرتجي من الاجتماع، قام بتوجيه بعض...