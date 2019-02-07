رياضة | تعليق ناري من نجم برشلونة بعد التعادل مع الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من نجم برشلونة بعد التعادل مع الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سيميدو نجم برشلونة عقب التعادل الإيجابي مع ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا أنهم سيقاتلون في مباراة العودة وشدد على ضرورة اللعب بدون نجم الفريق الأول ميسي.

وقال سيميدو في تصريحات صحفية عقب المباراة :" يجب أن نتعلم كيف نلعب بدون ميسي، قدمنا مباراة جيدة".

وأضاف :"اشكر زملائي لدعمي. جعلوني اقدم افضل مالدي".

واختتم سيميدو تصريحاته قائلاً :"في الإياب سنقاتل للتأهل، بالتأكيد بحضور ميسي نكون أقوى".