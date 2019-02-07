رياضة | نجم برشلونة يعلق على التسجيل في شباك ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يعلق على التسجيل في شباك ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة، سعادته عقب إحرازه هدف تعادل فريقه في مرمى ريال مدريد، في اللقاء التي انتهى على واقع التعادل الإيجابي 1-1 بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتحدث مالكوم عقب نهاية اللقاء :"أنا سعيد بالفرصة اليوم وتسجيل التعادل والذهاب للبرنابيو بخيارات أكبر".

وأضاف اللاعب: "هذه مباريات الكلاسيكو، والكل يريد لعب فيها، كما أن أي لاعب يريد أن يسجل فيها إذا سنحت له الفرصة".

وتابع اللاعب: "في مباراة الإياب كل شيء يمكن أن يحدث، نلعب ضد ريال مدريد، ونتمنى أن نقدم مباراة جيدة ونتأهل".

وأتم حديثه: "أشكر زملائي الذين ساعدوني كي أتحسن، وإحراز هدف فريقي في المباراة".