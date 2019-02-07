شكرا لقرائتكم خبر عن كارفخال: مشاركة ميسي تغير الأجواء والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد كارفخال نجم ريال مدريد عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا أن مشاركة ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة تغير الأجواء بالكامل. وقال كارفخال في تصريحات صحفية عقب المباراة :"لقد قللنا أنا ولوكاس فاسكيز من خطورة جوردي البا وحتى عند مشاركة ميسي". واختتم كارفاخال : "عندما يُشارك ميسي تتغير الأجواء بالكامل لكن أعتقد أن ما غير المباراة هو هدف التعادل".

كانت هذه تفاصيل خبر كارفخال: مشاركة ميسي تغير الأجواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.