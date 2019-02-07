شكرا لقرائتكم خبر عن راموس: البرنابيو سيكون مفتاح التأهل على حساب برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- علق سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الاسباني على التعادل الذي حسم مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة بذهاب دور نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

غرد راموس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أداء قوي جداً من الفريق ، السانتياجو بيرنابيو سيكون مفتاح التأهل، أنتم الجمهور ستكونوا المفتاح. هيا ريال!".

وكان فريق ريال مدريد قد تقدم بهدف أول عن طريق لوكاس فاسكيز بالدقيقة 6 ومن ثم تعادل البارسا بهدف عن طريق مالكوم في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر فأن ريال مدريد سوف يستضيف برشلونة يوم 27 من الشهر الجاري في مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا.