شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة: سنقاتل في الإياب ويجب أن نتعلم اللعب بدون ميسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد سيميدو نجم برشلونة عقب التعادل الإيجابي مع ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا أن الفريق سيقاتل في مباراة العودة مشددا على ضرورة اللعب بدون نجم الفريق الأول ميسي.

وقال سيميدو في تصريحات صحفية عقب المباراة :" يجب أن نتعلم كيف نلعب بدون ميسي، قدمنا مباراة جيدة".

وأضاف :"اشكر زملائي لدعمي. جعلوني اقدم افضل مالدي".

واختتم سيميدو تصريحاته قائلاً :"في الإياب سنقاتل للتأهل، بالتأكيد بحضور ميسي نكون أقوى".