شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بفوزه على إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر فريق مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه مساء الأربعاء، على مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين، على ملعب «جوديسون بارك»، في اللقاء المقدم من الجولة الـ 27 من المسابقة.
سجل هدفي مانشستر سيتي، الفرنسي إيمريك لابورت في الدقيقة 45، والبرازيلي جابريل خيسوس في الدقيقة 98.
الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت، بفارق الأهداف فقط عن ليفربول الوصيف، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز التاسع.
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