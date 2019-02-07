شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوية» بلا ساحر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت مصادر "الخليج 365" أن مدرب فريق الاتحاد بيليتش استقر على الرباعي الأجنبي الذي سيخوض به غمار مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا التي ستنطلق شهر مارس القادم، وهم غورمان، سانوغو، رودريغيز، وبريجوفيتش، وبذلك يتقدم فيلانويفا الملقب بـ«الساحر» الأسماء المبعدة عن البطولة الآسيوية، وهم: داكوستا، كريم الأحمدي، جوناس، ورومارينهو.

وكشفت المصادر ذاتها، أن الصربي بيليتش استقر على أسماء اللاعبين الـ8 الأجانب الذين تم قيدهم في كشوفات الفريق للمشاركة في مباريات الدوري وكأس الملك، وهم: داكوستا، سانوغو، رودريغيز، بريجوفيتش، مع بقية اللاعبين جوناس، كريم الأحمدي، فيلانويفا، رومارينهو، وتم قيد اللاعب غورمان في قائمة الفريق المحلية كلاعب استثمار.

من جانب آخر، يضع المدرب بيليتش اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة التعاون السبت القادم على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيجري مناروة كروية سيركز خلالها على تنفيذ مخططاته الفنية، والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيلعب بها المواجهة. ويطمح المدرب الاتحادي لتحقيق الفوز الأول على ملعب الجوهرة، إذ لم يحقق العميد أي فوز على ملعب الجوهرة خلال المباريات التي خاضها في الموسم الرياضي الحالي.