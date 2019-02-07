باهبري في قائمة الزعيم عربيا وآسيويا

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أدرجت إدارة نادي الهلال النجم هتان باهبري في قائمتي الفريق الكروي المشاركة في كأس زايد للأندية العربية ومسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيخوض الزعيم مباراتي دور ربع النهائي في كأس زايد أمام فريق الاتحاد السكندري المصري ذهابا في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يوم 16 من شهر فبراير الجاري، وإيابا في استاد برج العرب في الإسكندرية يوم 25 من الشهر ذاته، فيما سيخوض الفريق الهلالي غمار مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا التي ستنطلق في الخامس من شهر مارس بمواجهة العين الإماراتي، وتضم إلى جانب الهلال والعين، فريقي الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني. وينتظر باهبري فرصة المشاركة الرسمية الأولى له مع الزعيم في مباراة الباطن غدا الجمعة على ملعب الباطن، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير

أدرجت إدارة نادي الهلال النجم هتان باهبري في قائمتي الفريق الكروي المشاركة في كأس زايد للأندية العربية ومسابقة دوري أبطال آسيا، إذ سيخوض الزعيم مباراتي دور ربع النهائي في كأس زايد أمام فريق الاتحاد السكندري المصري ذهابا في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يوم 16 من شهر فبراير الجاري، وإيابا في استاد برج العرب في الإسكندرية يوم 25 من الشهر ذاته، فيما سيخوض الفريق الهلالي غمار مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا التي ستنطلق في الخامس من شهر مارس بمواجهة العين الإماراتي، وتضم إلى جانب الهلال والعين، فريقي الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني. وينتظر باهبري فرصة المشاركة الرسمية الأولى له مع الزعيم في مباراة الباطن غدا الجمعة على ملعب الباطن، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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