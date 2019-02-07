شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تعلق عقوبة الغنام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) علقت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة لاعب نادي النصر سلطان الغنام التي صدرت بحقه يوم الثلاثاء الماضي بالإيقاف لمباراتين، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال، إلى يوم الأحد القادم، يأتي ذلك بعد الطلب الذي رفعه نادي النصر للجنة الانضباط بتعليق العقوبة مؤقتا، مبينا من خلاله ضيق الوقت وعدم قدرة النادي على تنفيذ العقوبة الانضباطية المقررة على اللاعب سلطان الغنام، خصوصا أنها جاءت قبل أقل من 24 ساعة من خوض الفريق النصراوي لمباراته أمام القادسية في دوري كأس الأمير

علقت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة لاعب نادي النصر سلطان الغنام التي صدرت بحقه يوم الثلاثاء الماضي بالإيقاف لمباراتين، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال، إلى يوم الأحد القادم، يأتي ذلك بعد الطلب الذي رفعه نادي النصر للجنة الانضباط بتعليق العقوبة مؤقتا، مبينا من خلاله ضيق الوقت وعدم قدرة النادي على تنفيذ العقوبة الانضباطية المقررة على اللاعب سلطان الغنام، خصوصا أنها جاءت قبل أقل من 24 ساعة من خوض الفريق النصراوي لمباراته أمام القادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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