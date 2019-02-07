غالي الأثمان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حافظ الدوري السعودي على قيمته السوقية في القارة الآسيوية كثاني أغلى قيمة سوقية بعد الدوري الصيني للمحترفين، وذلك بعد أن ساهمت صفقات الأندية السعودية خلال فترة التسجيل الثانية «الشتوية» في ارتفاع القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليصل إلى 1.636 مليار ريال سعودي، طبقا لموقع «ترانسفير ماركت» الألماني العالمي المختص بالقيمة السوقية لدوريات كرة القدم وانتقالات اللاعبين.

وجاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الثاني بعد الدوري الصيني للمحترفين، الذي بلغت قيمته السوقية 2.28 مليار ريال (473.70 مليون يورو)، متقدما على الدوري الياباني الـ3 في القارة، إذ بلغت قيمته السوقية 1.473 مليار ريال (344.20 مليون يورو).

وشهدت فترة التسجيل الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسجيل 88 لاعبا محليا وأجنبيا، ولاعب واحد من فئة المواليد، لتكون المحصلة 89 لاعباً. وتصدر نادي أحد الأندية الأكثر حراكا في «الميركاتو الشتوي» بـ12 لاعبا، نصفهم محليون، فيما كان الفيصلي الأقل بتسجيله لاعباً أجنبياً وآخر محلياً.

وفي الوقت الذي استفادت الأندية الـ16 من فترة التسجيل التي أطلقتها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم في الـ7 من يناير الماضي، واختتمت في الـ4 من فبراير الجاري، بتسجيل لاعب أجنبي على الأقل، انحصرت تعاقدات نادي الوحدة في اللاعبين الأجانب، في الوقت الذي يعتبر الأهلي النادي الوحيد الذي تعاقد مع لاعب من فئة المواليد.

وحضر اللاعبون الأجانب الـ47 الجدد من 26 دولة، هي: إسبانيا، إيطاليا، رومانيا، الأردن، السويد، نيجيريا، البرتغال، جورجيا، أوزباكستان، مصر، أستراليا، تونس، سورية، غانا، بلجيكا، بلا روسيا، البرازيل، تشيلي، الكونغو، الجزائر، ساحل العاج، المغرب، الرأس الأخضر، غامبيا، غينيا، وصربيا.