شكرا لقرائتكم خبر عن حريري: بطولة الغولف أظهرت قدراتنا على تنظيم الأحداث العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن عمر بن طلال حريري أن الدور الذي تقوم به الشركة من تسخير لإمكاناتها اللوجستية كافة وقدراتها في مجال الشحن الجوي من خلال الاستعانة بها وبأسطول طائراتها ينطلق من واجبها ودورها في المساهمة في إقامة العديد من المناسبات التي شهدتها المملكة، سواء على مستوى البطولات الرياضية أو الفعاليات الترفيهية.

وقال حريري في تصريح إلى "الخليج 365": «سعدنا كثيراً في السعودية للشحن كوننا الشريك الرسمي اللوجستي للبطولة الدولية لمحترفي الغولف التي استضافتها المملكة على ملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة نخبة من أبطال العالم، وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى التغطية الإعلامية والتنظيم الذي صاحب انطلاقتها الخميس الماضي»، مشيداً بما قدمه الاتحاد السعودي للغولف من تنسيق عالي المستوى وجهود بارزة لتمكين محبي هذه الرياضة من مشاهدة أبرز نجومها العالميين على أرض المملكة.

وأوضح حريري أن إستراتيجية اتحاد اللعبة التي تهدف إلى إنشاء 13 ملعبا للغولف في المملكة، بحسب ما ذكره رئيس الاتحاد ياسر الرميان، خير دليل على الاهتمام الذي تلقاه هذه الرياضة، إذ نسعى من خلال ذلك إلى تقديم كل الدعم اللوجستي لإنجاز تلك المشاريع الحيوية التي ستعزز من نمو اللعبة وستشجع على عقد الكثير من الشراكات مع مختلف القطاعات.