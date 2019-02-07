شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعود بتعادل ثمين من أمام برشلونة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (مدريد)

انتزع ريال مدريد تعادلا ثمينا من مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب 1-1 في الكلاسيكو الأول في الدور نصف النهائي أمس (الأربعاء) على ملعب كامب نو في برشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.

وبادر ريال مدريد بالتسجيل عبر جناحه لوكاس فاسكيث في الدقيقة السادسة، وأدرك البرازيلي مالكولم التعادل في الدقيقة 58.

وسيكون الحسم في مباراة الإياب في 27 فبراير الحالي على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، علما بأنهما سيخوضان كلاسيكو ثالث هذا العام بعدها بثلاثة أيام ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي في 2 مارس المقبل، والرابع هذا الموسم بعد الأول في ذهاب الدوري في المرحلة العاشرة على ملعب كامب نو عندما فاز الفريق الكاتالوني 5-1.