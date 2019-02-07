شكرا لقرائتكم عصام عبد الفتاح يحلل الكلاسيكو: لاهوز تغاضى عن طرد راموس وسيميدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام المصرية أن كلاسيكو الأرض الذى جمع برشلونة بريال مدريد لم يكن صعبًا على الحكم الإسبانى ماتيو لاهوز الذى سبق وأن أدار مباريات كأس العالم الماضية روسيا 2018.

أضاف عبد الفتاح الذى اختص "الخليج 365" بتحليل المباراة الشهيرة أن المباراة عادية وساعد الحكم كثيرًا سلوك اللاعبين على الخروج بالصورة التى رأيناها.

أضاف أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية التى كان واجبًا على الحكم احتسابها أبرزها التسلل الذى احتسبه على برشلونة فى الشوط الأول لم يكن صحيحًا وبالتالى كانت هناك فرصة للإنفراد بالرغم من ان اللاعب لم يستطع وضعها بالمرمى.

وتابع أن هناك خطأ لبنزيما على حدود منطقة الجزاء كان من الممكن أن يصنع الفارق للريال لكنه لم يحتسبه فى النصف الأول من المباراة.

وقال عبد الفتاح أن راموس قائد الريال ولاعب برشلونة نيلسون سيميدو يستحقان الحصول على الانذار الثاني والطرد من المباراة فى أكثر من كرة الا أن الحكم حافظ على هدوءه للخروج بأفضل شكل للمباراة.

ومنح رئيس لجنة الحكام حكم المباراة 8.3 من الدرجات العشر مؤكدًا أن الأخطاء التى وقع فيها لم تؤثر على المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابي بهدف كل منهما.