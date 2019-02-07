شكرا لقرائتكم رئيس النجوم: الأمن رفض إعتماد تذاكر مباراة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الطويلة رئيس نادي نجوم إف سي، إنه أُخطر منذ قليل بعدم موافق الأمن علي اعتماد تذاكر مباراة فريقه أمام الزمالك والمقرر لها يوم السبت المقبل علي ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري.

أوضح الطويلة في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، عبر شاشة الأولي: "تلقيت منذ قليل خبر أحزنني كثيرًا بعدم موافقة الأمن علي طرح 5000 تذكرة للجماهير لمباراة النجوم والزمالك، وإنه سيتم الاكتفاء بـ 500 دعوي لكل نادي فقط".

تابع رئيس النجوم: "لا أعلم كيف يتم ذلك، خصوصًا وإنها مباراة النجوم ولا يجوز مساواته مع الضيف، بخلاف إن تلك التذاكر يتم طرحها للجماهير ويحصل النادي علي عائدها، لكن سأقوم ببعض المحاولات الأخيرة مع الأمن خلال الساعات المقبلة.