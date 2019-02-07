شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يهدد بالانسحاب من الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ام أزمة مواعيد مؤجلات الدوري أصبحت في يد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لتقديم تصور نهائي بشأنها. وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « جميع مباريات الاتحاد ستقام في برج العرب وسنواجه المصري في ملعب الجيش بالسويس» وأضاف: « إذا لعب المصري اي مباراة مع اي فريق خارج السويس لم استكمل الدوري فلابد من تكافؤ الفرص»

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