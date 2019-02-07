شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : "محدش يقدر يضربني .. واللي غلط خد على دماغه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى رئيس الزمالك تعرضه للضرب في اجتماع اتحاد الكرة عصر الأربعاء بعد المشادة التي حدثت بينه وبين أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات مصورة :" هاني أبوريدة كلمني أمبارح وقاللى لازم تحضر الاجتماع عشان أنت عندك اقتراحات مهمة نستفيد منها، ولما ذهبت للاجتماع غادر خالد مرتجي ممثل الأهلي".

وتابع رئيس الزمالك أنه لم تحدث اي مشادات بالأيدي بينه وبين أي شخص باتحاد الكرة قائلاً :" اللي غلط خد على دماغة"

وأكد رئيس الزمالك أنه لم يسب النادي الأهلي ويحترم جماهيره، لكنه رد على المتطاولين في الاجتماع .

وعقد اتحاد الكرة جلسة الأربعاء لكشف أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.