مالكوم رجل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة والريال

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جدة - عمرو شويل حصل البرازيلى مالكوم على جائزة أفضل لاعب فى مواجهة فريقه برشلونة أمام ريال مدريد، والتى أقيمت على ملعب "كامب نو" فى ذهاب الدور قبل النهائى من كأس ملك إسبانيا. وكان إرنستو فالفيردى المدير الفنى للبارسا قد فاجأ الجميع بإشراكه مالكوم الغائب عن المشاركة فى المباريات الأخيرة، من بداية اللقاء نظرا لإصابة كلا من ليونيل ميسي وعثمان ديمبلى، ونجح فى تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الريال، وسجل هدف التعادل للبلوجرانا فى الدقيقة 58، بتسديدة متقنة.

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